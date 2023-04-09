حمادة: ساحة المقاومة واحدة إن تم المساس بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة على أن الرباط الدائم في الأقصى هو الذي يتصدى لاستفراد الاحتلال بالمسجد.وقال حمادة إن الاحتشاد في الأقصى هو الذي يحافظ على مراوحة الاحتلال في تقسيمه الزماني والمكاني.وأضاف أن صمود شعبنا سيتوج بأن يتطهر المسجد الأقصى وتنتهي الاقتحامات لباحاته، داعيا أهلنا في أراضي 48 والقدس لتكثيف التواجد والحشد والرباط في الأقصى.وشدد على ضرورة أن يستمر الاحتشاد على مدار العام في باحات المسجد الأقصى.وأردف: "المقاومة أكدت بعد سيف القدس أن كل فلسطين هي ساحة واحدة إن تم المساس بالأقصى".واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط تصدي المرابطين بالتكبيرات والهتافات.