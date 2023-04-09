الاحتلال يعتقل شابًا من أريحا ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من أريحا، وشددت إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار، فيما هاجم المستوطنون مساكن المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنواعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب بسام خميس دويدار من مكان عمله في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحال التجارية في "الخربة الفوقا" من العوجا على إغلاقها.وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار الشمالية، حيث حفرت أمس خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقتها، لمنع تنقل المواطنين.وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، كما أحضرت مزيدا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي أغلقته على فترات متقطعة.كما وأغلقت حاجز الحمرا العسكري في الاتجاهين، وقرية فروش بيت دجن، في الأغوار الوسطى، وكثفت من تواجدها فيها، ومنعت المواطنين من التنقل والحركة.ومنعت المواطنين الذين يسكنون في تجمعات حمصة البقيعة، والحديدية، ومكحول، وسمرا من التنقل لجلب المياه لعوائلهم ومواشيهم.