قناة إسرائيلية تزعم: فصائل فلسطينية تقف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، تقديرات المنظومة الأمنية للاحتلال، أن فصائيل فلسطينية هي من تقف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا الليلة الماضية.وبحسب قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، فإن التقديرات تشير إلى أنه لا علاقة للمجموعات الإيرانية المنتشرة في سوريا بالصواريخ التي أطلقت.وأشارت إلى أن الرد الإسرائيلي تركز على مواقع وأهداف للجيش السوري، كرسالة لنظام بشار الأسد بأنه يتحمل المسؤولية عما يجري انطلاقًا من أراضيه.وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم، أن جيش الاحتلال بعث برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد تحمل دلالات معينة.ووفق القناة، فإن جيش الاحتلال هاجم الليلة مقر ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار، وكان الهدف ليس فقط ردا على إطلاق الصواريخ، بل أيضا إيصال رسالة للرئيس حول إطلاق الطائرة الإيرانية المسيرة قبل أسبوع.ومساء أمس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في (موشاف ميتسر) في هضبة الجولان السورية المحتلة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا نحو الجولان، أحدها سقط في سوريا والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.