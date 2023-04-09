شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يتخذ إجراءً في أعقاب عملية تل أبيب الأخيرة

جيش الاحتلال يتخذ إجراءً في أعقاب عملية تل أبيب الأخيرة
عملية تل أبيب المزدوجة
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، إجراءً جديدًا في أعقاب عملية تل أبيب الأخيرة.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه بناءً على تعليمات وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، سيعزز الجيش، قوات الشرطة ابتداء من يوم غد في منطقة تل أبيب.

ومساء الجمعة الماضية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل شخص ووقوع عدة إصابات بينهم خطيرة جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.

بدورها، قالت (القناة 12): إن العملية المزوجة بتل أبيب أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين منهم اثنين بحالة خطيرة.

وزعمت القناة الإسرائيلية أن القتيل هو سائح أجنبيّ، لافتةً أنه من بين المصابين الآخرين؛ ثلاثة بريطانيين، وإيطاليّ.

وعقب العملية، أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتجنيد كافة قوات حرس الحدود في الشرطة، كما أوعز بتعزيز قوات الجيش.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان لها بعد التحقيق: إن منفذ العملية هو يوسف أبو جابر (45 عاماً) من كفر قاسم، مشيرة إلى أنه "لا خلفية أمنية لديه".

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