حصاد عروبة: القدس تتصدر مشاهد المواجهة الشعبية لهذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنأصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.ورصد المركز خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 1 نيسان حتى 8 من الشهر ذاته، قيام قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بارتكاب 247 اعتداء ضد الفلسطينيين استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار والأماكن المقدسة، وخلال أسبوع مضى، استشهد 4 فلسطينيين، فيما تواصلت فعاليات المواجهة والمقاومة الفلسطينية حيث سُجل خلال الأسبوع 298 نقطة مقاومة مسلحة وشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية.وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن "عروبة" فرز نقاط المقاومة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية والبالغة 298، تمثلت بـ103 نقاط مقاومة مسلحة، 195 نقطة مواجهة شعبية.وسجلت نقاط المقاومة المسلحة الـ 103 نقاط، 73 نقطةً في الضفة، و25 نقطةً شملت جميع محافظات قطاع غزة، و4 نقاط في مدينة القدس في كل من الرام وجبل المكبر وجبع وقلنديا، ونقطة مقاومة مسلحة في يافا في الأراضي عام 1948 (وقد سجَّلت نقاط المقاومة المسلَّحة مقارنةً بالأسبوع السابق ارتفاعًا كبيرًا جدًّا شمل جميع الأراضي الفلسطينية).وتوزعت نقاط المقاومة المسلحة في الضفة لتتصدر جنين بواقع 26 نقطة، تلتها مدينة نابلس بواقع 22 نقطة، ومن ثم الخليل بـ 10 نقاط، و5 في طولكرم، و4 في رام الله، ونقطتين في طوباس، ونقطتين في أريحا والأغوار، ونقطةً في بيت لحم، ونقطةً في سلفيت،وشملت نقاط المقاومة الشعبية 195 نقطة، منها 108 نقاط في الضفة المحتلة، و53 نقطةً في القدس، و22 نقطةً في أراضي عام 1948، و12 نقطةً شملت جميع محافظات قطاع غزة (بارتفاعٍ كبيرٍ جدًّا عن الأسبوع السابق شمل جميع الأراضي الفلسطينية).وتصدرت الخليل نقاط المقاومة الشعبية في الضفة بواقع 36 نقطة، وفي نابلس 23 نقطة، و15 في رام الله، و15 في جنين، و11 في بيت لحم، و5 في طوباس، ونقطتين في طولكرم، ونقطةً في قلقيلية.أما نقاط المقاومة الشعبية المسجَّلة في القدس فكان منها: 8 نقاط في المسجد الأقصى، و6 في البلدة القديمة، و6 في الرام، و6 في الطور، و4 في سلوان، و4 في العيسوية، و3 في شعفاط، و3 في قلنديا، و3 في منطقة باب الأسباط، ونقطتان في جبل المكبر، ونقطتان في منطقة باب حطة، ونقطةٌ في راس العمود، ونقطةٌ في أم طوبا، ونقطةٌ عند حاجز جبع.وتخلل فترة الرصد استشهاد 4 فلسطينيين: الشهيد يوسف أبو جابر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والشهيد محمد برادعية في الخليل، والشهيد محمد الحلاق والشهيد محمد أبو بكر في نابلس.واعتقلت قوات الاحتلال خلال أسبوع 250 فلسطينيًّا، 155 منهم اعتقلتهم في القدس، و59 اعتقلتهم في الضفة الغربية، و36 اعتقلتهم في الداخل المحتل (بارتفاعٍ كبير جدًّا عن الأسبوع السابق في كل من القدس بمقدار 98 اعتقالًا وأراضي 48 بمقدار 35 اعتقالًا).وبحسب التقرير الأسبوعي فإن قوات الاحتلال اعتقلت في الضفة، 16 فلسطينيًا من نابلس، و14 في الخليل، و10 في بيت لحم، و10 في رام الله، و4 في جنين، و4 في أريحا والأغوار، ومواطنٌ في طولكرم.وأما معتقَلو القدس، فاعتُقِل منهم 88 في فلسطينيًّا في المسجد الأقصى، و13 في سلوان، و12 في الطور، و9 في منطقة باب العمود، و8 في البلدة القديمة، و6 في منطقة باب السلسلة، و6 في الرام، و3 في راس العمود، وفلسطينيان في العيزرية، وفلسطينيان في منطقة باب الأسباط، وفلسطيني في شعفاط، وفلسطيني في العيسوية، وفلسطيني في واد الجوز، وفلسطيني في أم طوبا، وفلسطيني في بيت حنينا، وفلسطيني في حزما، وفلسطيني في منطقة باب حطة.وفي أراضي 48، فاعتُقِل 21 منهم في أم الفحم، و5 في حيفا، و4 في الجليل، وفلسطينيان في يافا، وفلسطينيان في قرية جسر الزرقاء، وفلسطيني في الناصرة، وفلسطيني في كفر مندا.وشهدت فترة رصد التقرير ارتفاعًا كبيرًا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين عن الأسبوع السابق في كلٍ من القدس وغزة، حيث سُجل 247 اعتداءً، شملت 115 اعتداءً في القدس، و98 اعتداءً شملت جميع محافظات الضفة الغربية، و17 اعتداءً في أراضي 48، و17 اعتداءً شملت جميع محافظات قطاع غزة.وتوزعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية لتشمل: 26 اعتداءً في نابلس، و20 في الخليل، و20 في جنين، و9 في رام الله، و8 في طولكرم، و5 في أريحا والأغوار، واعتداءين في سلفيت، واعتداءين في طوباس، واعتداءً في قلقيلية.أما في أراضي 48، توزعت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين لتشمل4 اعتداءاتٍ في أم الفحم، و4 في كفر قاسم، و3 في يافا، واعتداءين في حيفا، واعتداءين في الجليل، واعتداءً في الناصرة، وآخَر في كفر مندا، وآخَر في قرية جسر الزرقاء.ولفت التقرير إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت 99 اقتحامًا، وقد شملت: 51 اقتحامًا للضفة الغربية، و45 للقدس، و3 لأراضي 48 لكل من أم الفحم وكفر قاسم وكفر مندا.أما اقتحامات الضفة الغربية فشملت 17 اقتحامًا لجنين، و11 لنابلس، و10 للخليل، و4 لرام الله، و3 لطولكرم، واقتحامين لبيت لحم، واقتحامين لأريحا والأغوار، واقتحامًا لسلفيت، واقتحامًا لطوباس.فيما شملت اقتحامات القدس 9 اقتحامات للمسجد الأقصى، و7 للطور، و6 للرام، و5 لسلوان، و3 للبلدة القديمة، واقتحامين لشعفاط، واقتحامين للعيسوية، واقتحامين لمنطقة باب المغاربة، واقتحامًا للعيزرية، واقتحامًا لودا الجوز، واقتحامًا لبلدة جبع.وبين التقرير أن قوات الاحتلال ما زالت تُواصِل ملاحقتها شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، فقد رُصِدَت 4 عمليات ملاحقة للصيادين وعملية ملاحقة للمزارعين.تُضاف إلى تلك الاعتداءات اعتداءاتٌ أخرى خارج التصنيفات المذكورة بلغ مجموعها 93 اعتداءً، شملت 47 اعتداءً في القدس، و23 اعتداءً في الضفة الغربية، و12 اعتداءً شكلت جميع محافظات قطاع غزة، و11 اعتداءً في أراضي 48.وذكر التقرير أن إجمالي اعتداءات المستوطنين بلغ، 50 اعتداءً، منها 24 اعتداءً في الضفة تمثلت بـ 6 اعتداءاتٍ في نابلس، و5 في الخليل، و5 في طولكرم، و3 في بيت لحم، واعتداءان في أريحا والأغوار، واعتداءٌ في رام الله، واعتداءٌ في قلقيلية، واعتداءٌ في طوباس.وعلى صعيد القدس فقد رُصِدَ 23 اعتداءً شملت: 15 اعتداءً في المسجد الأقصى، و4 في البلدة القديمة، واعتداءً في منطقة باب السلسلة، واعتداءً في منطقة باب الخليل، واعتداءً في منطقة باب القطانين، واعتداءً في سلوان، واعتداءً في الطور.أما في أراضي 48، فقد بلغت اعتداءات المستوطنين 3 اعتداءاتٍ كان جميعها في كفر قاسم.جدير بالذكر أن التقرير يصدر أسبوعيًا عبر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن برنامج الرصد والتوثيق، ومتوفر بشكل كامل عبر منصات المركز الإعلامية.