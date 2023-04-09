شؤون فلسطينية

25 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

25 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
الصلاة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات الآلاف من المصلين مساء اليوم الأحد، صلاتي العشاء وتراويح ليلة التاسع عشر من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم عراقيل الاحتلال وانتشاره العسكري في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بمدينة القدس.

وتمكن نحو 25 ألف مصلٍ من أداء صلاتي العشاء والتراويح، تلبية لدعوات متواصلة بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف بالمسجد الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين الساعية لتهويده وفرض خطط التقسيم الزماني والمكاني فيه.

واقتحم مستوطنون صباح اليوم، المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط تصدي المرابطين بالتكبيرات والهتافات.

وانتشرت قوات كبيرة للاحتلال في باحات المسجد لتأمين اقتحام المستوطنين، كما انتشرت في البلدة القديمة قبيل الاقتحام.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام الماضية اقتحامات وحشية تخللها اعتداء على المعتكفين بالهراوات وأعقاب البنادق والرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، وإجبارهم على مغادرة ساحاته بالقوة. وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

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