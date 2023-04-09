دولي

بن غفير يُطالب نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان

بن غفير يُطالب نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان
بن غفير ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بشأن زيادة عدد أيام اقتحام المسجد الأقصى الفترة المقبلة.

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن بن غفير طالب خلال مشاورات مع نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان، ووزير الجيش، يوآف غالانت أيده أيضا، بحيث لم يُتخذ قرار بعد.

وأفاد موقع (خدشوت يسرائيل)، بأنه "لن يسمح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان".

يشار إلى أن بن غفير، يعارض قرار إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال بن غفير في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق: إن "إغلاق الحرم القدسي في السابع من عيد الفصح سيعرض المصلين اليهود للخطر في حائط المبكى، بالإضافة إلى كونه مكافأة للتهديدات الإرهابية. فمغادرة الشرطة للحرم القدسي أمر خطير للغاية".                             

وشهدت باحات الأقصى خلال الأيام الماضية، توتراً كبيراً في ظل الاقتحام اليومي لقوات الاحتلال وطرد المصلين والمعتكفين بالقوة، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين الصباحي.

أخبار ذات صلة

بن غفير يُطالب نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان

بن غفير يُطالب نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان

ماذا قال لبيد بعد اجتماع التحديث الأمني مع نتنياهو.. وكيف ردّ حزب ليكود؟

ماذا قال لبيد بعد اجتماع التحديث الأمني مع نتنياهو.. وكيف ردّ حزب ليكود؟

الاحتلال يُصدر قراراً جديداً في ظل الوضع الأمني

الاحتلال يُصدر قراراً جديداً في ظل الوضع الأمني

نتنياهو يلتقي لبيد في اجتماع تحديث أمني

نتنياهو يلتقي لبيد في اجتماع تحديث أمني

نتنياهو: نعمل ضد منظمات غزة بأساليب علنية وسرية

نتنياهو: نعمل ضد منظمات غزة بأساليب علنية وسرية

مظاهرات في عدة مدن أميركية تنديداً باعتداءات الاحتلال على الأقصى

مظاهرات في عدة مدن أميركية تنديداً باعتداءات الاحتلال على الأقصى

الصين تُجري محاكاة لضرب أهداف رئيسية في تايوان

الصين تُجري محاكاة لضرب أهداف رئيسية في تايوان

يائير لبيد: بن غفير يحاول إشعال الشرق الأوسط

يائير لبيد: بن غفير يحاول إشعال الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: المرابطون خلال شهر رمضان صمام أمان حقيقي للمسجد الأقصى

بكيرات: المرابطون خلال شهر رمضان صمام أمان حقيقي للمسجد الأقصى

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في الأقصى تتحطم على صخرة ثبات المرابطين

عكرمة صبري: مخططات الاحتلال في الأقصى تتحطم على صخرة ثبات المرابطين

حمادة: ساحة المقاومة واحدة إن تم المساس بالأقصى

حمادة: ساحة المقاومة واحدة إن تم المساس بالأقصى

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحياء ذكرى مجزرة دير ياسين واستخلاص دروسها

الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية لإحياء ذكرى مجزرة دير ياسين واستخلاص دروسها

الاحتلال يعتقل شابًا من أريحا ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار

الاحتلال يعتقل شابًا من أريحا ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار

حصاد عروبة: القدس تتصدر مشاهد المواجهة الشعبية لهذا الأسبوع

حصاد عروبة: القدس تتصدر مشاهد المواجهة الشعبية لهذا الأسبوع

دفاعاً عن الأقصى والأسرى ودعماً للمقاومة: مُظاهرات حاشدة في برلين

دفاعاً عن الأقصى والأسرى ودعماً للمقاومة: مُظاهرات حاشدة في برلين

إطلاق نار في جنين وبيت لحم واعتداءات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

إطلاق نار في جنين وبيت لحم واعتداءات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

منوعات

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

عربي

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

رئيس الوزراء اللبناني: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

الخارجية الأردنية: الاقتحامات المكثفة للأقصى خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم

الخارجية الأردنية: الاقتحامات المكثفة للأقصى خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم