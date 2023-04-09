بن غفير يُطالب نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بشأن زيادة عدد أيام اقتحام المسجد الأقصى الفترة المقبلة.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن بن غفير طالب خلال مشاورات مع نتنياهو بزيادة عدد أيام اقتحام الأقصى نهاية رمضان، ووزير الجيش، يوآف غالانت أيده أيضا، بحيث لم يُتخذ قرار بعد.وأفاد موقع (خدشوت يسرائيل)، بأنه "لن يسمح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان".يشار إلى أن بن غفير، يعارض قرار إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان.وقال بن غفير في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق: إن "إغلاق الحرم القدسي في السابع من عيد الفصح سيعرض المصلين اليهود للخطر في حائط المبكى، بالإضافة إلى كونه مكافأة للتهديدات الإرهابية. فمغادرة الشرطة للحرم القدسي أمر خطير للغاية".وشهدت باحات الأقصى خلال الأيام الماضية، توتراً كبيراً في ظل الاقتحام اليومي لقوات الاحتلال وطرد المصلين والمعتكفين بالقوة، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين الصباحي.