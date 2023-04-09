شؤون فلسطينية

الخارجية تدرس تقديم شكوى دولية بشأن مشاركة وزراء وأعضاء كنيست بمسيرة لتعميق الاستيطان غدًا

الخارجية تدرس تقديم شكوى دولية بشأن مشاركة وزراء وأعضاء كنيست بمسيرة لتعميق الاستيطان غدًا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تناقله الإعلام الإسرائيلي بشأن نية ما يقارب 27 وزيراً وعضو كنيست إسرائيلي المشاركة في تظاهرة ومسيرة في الضفة الغربية غدًا الإثنين، بحيث تنطلق من حاجز زعترة العسكري باتجاه بؤرة (افيتار) الاستيطانية المخلاة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واعتبرت الوزارة المشاركة، تصعيداً خطيراً واستفزازاً للشعب الفلسطيني، وامتداداً لدعوات اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي التحريضية لتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

وقالت: "ننظر بخطورة بالغة لهذه المشاركة الإسرائيلية الرسمية في مسيرة تعزيز وتعميق الاستيطان، وتحذر من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع".

وختمت الوزارة: "نتابع هذه المسيرة الاستعمارية الاستفزازية وندرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، لجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة".

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