دفاعاً عن الأقصى والأسرى ودعماً للمقاومة: مُظاهرات حاشدة في برلين

بدورها، دعت المسار الثوري في وقت سابق كافة التجمعات الشعبية الفلسطينية والعربية وأنصار الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا في القدس والأقصى.





كما ودعت منظمات الحركة ولجانها وأنصارها

رام الله - دنيا الوطنفي إطار فعالياتها الشعبية المستمرة في الشتات نظّمت حركة المسار الثوري البديل وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى بالتعاون مع قوى ومنظمات أممية صديقة مُظاهرة جماهيرية حاشدة، أمس السبت، في العاصمة الألمانية برلين دفاعاًعن القدس والأقصى والأسرى ودعماً للمقاومة الفلسطينية حتى العودة والتحرير.وتقدَّمت صفوف المسيرة يافطات الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء والأعلام الفلسطينية ورايات صامدون وصور الشهيد باسل الأعرج والأسير الكاتب وليد دقة والشيخ خضر عدنان، فيما رددت الجموع هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ووحدة الشعب والساحات في مواجهة العدوان الصهيوني ومشاريع التصفية، مؤكدة على تمسكها بحق العودة والتحرير الشامل ودعمها لمسار الكفاح الثوري المسلح نهجاً ثورياً بديلاً ومُستمراً حتى زوال الاحتلال من كل أرض فلسطين من النهر إلى البحر.وألقيت كلمات باسم شبكة صامدون والحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء باللغتين العربية والألمانية، كما شاركت في المظاهرة قوى أممية وعربية ولجان المقاطعة وتجمعات نقابية وشبابية في برلين.للإعلان عن حراكٍ شعبيّ متواصل في مختلف الساحات دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وإسناداً للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.