مباحثات هاتفية بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الخارجية الموريتاني

رام الله - دنيا الوطنتلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوڭ، بحث خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك.وقد جدد الأمين العام التأكيد على أن قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية التي تحظى دائما بصدارة اهتمامات المنظمة وتحركاتها السياسية.كما أطلعه على الجهود التي تقوم بها المنظمة في هذا الخصوص بما في ذلك الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة في 8 أبريل 2023 والتحركات الجارية مع الأطراف الدولية الفاعلة لحثها على الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة في مدينة القدس لا سيما المسجد الأقصى المبارك.