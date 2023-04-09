إطلاق نار في جنين وبيت لحم واعتداءات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اعتداءات من قوات الاحتلال ومستوطنيه على مواطنين في مدن الضفة، تخللها اندلاع مواجهات واستهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين.ففي نابلس، اعتدت قوات الاحتلال على الشاب أسامة عماد المسيمي (28 عاماً) من مخيم بلاطة، تعرض لاعتداء بالضرب المبرح من جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز دير شرف غربي المدينة، دون أي سبب يذكر، وتم مصادرة هويته وجواله ووضع عصبة على عينيه وتقييده.ولفت مصادر محلية إلى أن الشاب المسيمي يعاني من أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج بشكل دائم، فيما جرى نقله إلى مستشفى رفيديا لإسعافه وتقديم العلاج.وفي جنين، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المدينة والقرى المحيطة بها، ونصبت عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين، واقتحمت قرى الجلمة، وتعنك، وزبوبا.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين نابلس، وفي محيط بلدات سيلة الظهر وعرابة ويعبد وكفيرت وعجة وجبع، ومدخل قرية مركة، والشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، تخللها إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال وحافلات مستوطنين أثناء انسحابها من مستوطنة (ترسلة) المخلاة قرب بلدة جبع.وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة عنزا جنوب جنين، وانسحب المنفذون بسلام.واقتحمت قوات الاحتلال قرى تعنك ورمانة وزبوبا والطيبة غرب المدينة، والجلمة شمال شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري وسيّرت آلياتها العسكرية فيها.وفي رام الله، أصيب طفلان (17 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في القدم، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة "عين أيوب" القريبة من راس كركر غرب رام الله، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين.وفي أريحا، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مدخل مدينة أريحا الشمالي، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، وتسببوا بأزمة مرورية خانقة.وفي بيت لحم، نفذت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (افرات) جنوب بيت لحم، وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف في المنطقة.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين المقدسيين عادل أسامة الرجبي، وصبحي مصباح الرجبي، من منطقة باب الأسباط في مدينة القدس، فيما احتجزت الشاب أحمد ركن، من ذات المنطقة، وأغلقت طريق باب المغاربة بالقدس.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي سيف الرحمن أبو ناب بعد استدعائه لاستلام هاتفه الشخصي من مركز شرطة المسكوبية غربي القدس.كما اعتدت قوات الاحتلال على جنازة الشاب أسامة الرجبي في باب الأسباط بالقدس، تخللها اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ما أدى لإصابة أحد جنود الاحتلال.وفي سياق متصل، أبلغت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي الجريح الأستاذ رامي الفاخوري اعتزامه إصدار قرار لإبعاده عن القدس لمدة شهرين.