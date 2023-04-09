شؤون فلسطينية

المجلس الوطني ينعى الدبلوماسي بكر عبد المنعم

المجلس الوطني ينعى الدبلوماسي بكر عبد المنعم
المجلس الوطني
رام الله - دنيا الوطن
نع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أحد كوادر حركة فتح والثورة الفلسطينية الدبلوماسي وعضو المجلس الوطني، بكر عبد المنعم.

وقال المجلس الوطني في بيان نعي صادر عنه مساء اليوم الأحد: "إن فلسطين خسرت برحيل الدبلوماسي سفير فلسطين السابق لدى اليابان وكندا، قائدا وكادرا من كوادر حركة فتح، ممثل الاتحاد العام  لطلبة فلسطين في اتحاد الطلاب العالمي في سبعينات القرن الماضي".

وأضاف "أنه قامة وطنية وفكرية اتسمت بالعطاء والالتزام، حيث  أدى الأمانة وواجبه الوطني تجاه قضية فلسطين بكل اخلاص وبمختلف الميادين إلى أن انتقلت روحة الطاهرة الي الرفيق الأعلى".

وتقدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء المجلس الوطني، بهذا المصاب الجلل، من أبناء شعبنا في الوطن والشتات ومن عائلة عبد المنعم، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع برحمته ورضوانه وأن يدخله فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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