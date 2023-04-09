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إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد

إعلام الاحتلال: هكذا حاول الجيش إيصال رسالة إلى بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، أن جيش الاحتلال بعث برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد تحمل دلالات معينة.

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال هاجم الليلة مقر ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار، وكان الهدف ليس فقط ردا على إطلاق الصواريخ، بل أيضا إيصال رسالة للرئيس حول إطلاق الطائرة الإيرانية المسيرة قبل أسبوع.

وقبل أسبوع، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طيران الاحتلال، أسقط طائرة على الحدود اللبنانية شمال فلسطين.

وقالت (القناة 14) أن سلاح الجو أسقط طائرة مُسيرة اخترقت الأجواء في الشمال.

وتعقيبا على الحادث قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تم إطلاق مروحيات وطائرات حربية إسرائيلية منذ فترة وجيزة بعد أن دخلت طائرة مجهولة الهوية على ما يبدو إسرائيل من اتجاه سوريا".

وأكمل: "تمت مراقبة الطائرة من قبل وحدة التحكم التابعة لسلاح الجو، وتم إسقاط المسيرة في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي خطر في أية مرحلة، ولم يتم تشغيل أي تنبيه وفقًا للسياسة".

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