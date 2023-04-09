شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: لن يُسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى بالأيام العشرة الأواخر من رمضان

إعلام إسرائيلي: لن يُسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى بالأيام العشرة الأواخر من رمضان
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (خدشوت يسرائيل)، اليوم الأحد، بأنه "لن يسمح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان".

يشار إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، يعارض قرار إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال بن غفير في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق: إن "إغلاق الحرم القدسي في السابع من عيد الفصح سيعرض المصلين اليهود للخطر في حائط المبكى، بالإضافة إلى كونه مكافأة للتهديدات الإرهابية. فمغادرة الشرطة للحرم القدسي أمر خطير للغاية".                             

وشهدت باحات الأقصى خلال الأيام الماضية، توتراً كبيراً في ظل الاقتحام اليومي لقوات الاحتلال وطرد المصلين والمعتكفين بالقوة، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين الصباحي.

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