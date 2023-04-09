الجامعة الإسلامية تُصدر إعلاناً بشأن إجازتي نهاية رمضان والعيد والتوقيت الصيفي
أصدرت الجامعة الإسلامية، اليوم الأحد، إعلاناً بشأن إجازتي نهاية شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، والعمل بالتوقيت الصيفي في الجامعة الإسلامية.
وقالت الجامعة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): إنه حرصًا على الاستثمار الأفضل للفترة من 2023/4/15 وحتى نهاية شهر رمضان بالشكل الذي يعود بالمنفعة على العاملين والطلبة، ونظرًا لقرب حلول عيد الفطر السعيد، فإنها اعتبرت الفترة من 24 رمضان 1444هـ الموافق 2023/4/15م وحتى 28 رمضان 1444هـ الموافق 2023/4/19م إجازة للعاملين في الجامعة والطلبة وتغلق الجامعة فيها أبوابها.
وقالت إن إجازة العيد تبدأ من صباح يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ الموافق 2023/4/20 وحتى نهاية ثالث يوم العيد.
كما يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي مع استئناف الدوام بالجامعة بعد انتهاء إجازة العيد.
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