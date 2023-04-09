الجامعة الإسلامية تُصدر إعلاناً بشأن إجازتي نهاية رمضان والعيد والتوقيت الصيفي

كما يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي مع استئناف الدوام بالجامعة بعد انتهاء إجازة العيد.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجامعة الإسلامية، اليوم الأحد، إعلاناً بشأن إجازتي نهاية شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، والعمل بالتوقيت الصيفي في الجامعة الإسلامية.وقالت الجامعة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): إنه حرصًا على الاستثمار الأفضل للفترة من 2023/4/15 وحتى نهاية شهر رمضان بالشكل الذي يعود بالمنفعة على العاملين والطلبة، ونظرًا لقرب حلول عيد الفطر السعيد، فإنها اعتبرت الفترة من 24 رمضان 1444هـ الموافق 2023/4/15م وحتى 28 رمضان 1444هـ الموافق 2023/4/19م إجازة للعاملين في الجامعة والطلبة وتغلق الجامعة فيها أبوابها.وقالت إن إجازة العيد تبدأ من صباح يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ الموافق 2023/4/20 وحتى نهاية ثالث يوم العيد.