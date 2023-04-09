شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية ويكثف من تواجده العسكري في جنين

الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية ويكثف من تواجده العسكري في جنين
قوات الاحتلال في جنين
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين، واقتحمت قرى الجلمة، وتعنك، وزبوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين نابلس، وفي محيط بلدات سيلة الظهر وعرابة ويعبد وكفيرت وعجة وجبع، ومدخل قرية مركة، والشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين ما أدى الى اعاقة تحركاتهم، وتسبب باندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات عند مدخل بلدة جبع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى تعنك ورمانة وزبوبا والطيبة غرب المدينة، والجلمة شمال شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري وسيّرت آلياتها العسكرية فيها.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها، وتسببوا بأزمة مرورية خانقة.

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