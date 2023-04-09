ماذا قال لبيد بعد اجتماع التحديث الأمني مع نتنياهو؟ وكيف ردّ حزب ليكود؟

نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن زعيم المعارضة يائير لبيد بعد اجتماع التحديث الأمني مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قوله: إنه "وصل الاجتماع قلقاً، وتركه أكثر قلقاً".





وقال لبيد: "على نتنياهو أن يعلن أنه سيسحب إقالة غالانت من على الطاولة إلى الأبد، وأن يعترف بأن حكومته لا يمكن الوثوق بها، وإنشاء لجنة صغيرة ومنتدى أمني فعال للتعامل مع الوضع".





وأضاف: "ما يراه أعداؤنا أمامهم في كل الساحات هو حكومة غير كفؤة. حكومة لا يثق بها أحد".

وتابع: "وزير جيش تحت المراقبة طُرد لقول الحقيقة، وزير أمن قومي يسرب شرائط المفوض لوسائل الإعلام، وزير المالية الذي يعلن أنه يريد القضاء على القرى الفلسطينية".

وشدد على أن "هذه الحكومة المتطرفة ليست مؤهلة لإدارة إسرائيل في مثل هذه الأوقات العصيبة".





ورد حزب (ليكود) على لبيد بأنه "من المؤسف أنه في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل على 3 جبهات وبعد أن دعا نتنياهو لتحديث أمني شامل، اختار القيام بسياسات تافهة بدلا من بث رسالة وحدة بلا تحفظ ضد أعدائنا وبينما يجلس نصرالله وهنية معا تحت صورة الراعي الإيراني الذي يدعو الى تدميرنا".

وأضاف: "كان من المتوقع أن يظهر رئيس المعارضة المسؤولية الوطنية"، وفق تعبير حزب (ليكود).

رام الله - دنيا الوطن