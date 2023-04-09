كهرباء غزة تنظم ورشة عمل مع الإعلاميين والمؤثرين بشأن "حملة 2023"

رام الله - دنيا الوطننظمت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ورشة عمل خاصة مع الإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: " حملة كهرباء غزة 2023 بين متطلبات تنظيم قطاع الكهرباء ومسؤولية الشركة المجتمعية" وذلك بحضور د. خليل شقفة رئيس هيئة المديرين وم. ماهر عايش مدير عام الشركة وأ. أسامة محيسن مستشار رئيس هيئة المديرين، وم. وليد ستوم مدير فرع الشركة بغزة، وم. محمود شحادة مدير إدارة العناية بالزبائن، وأ. محمد ثابت مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، وأ. عبد الله النجيلي مدير مكتب رئيس هيئة المديرين، وأ. جهاد بهلول مدير دائرة الفوترة والتحصيل.وتناولت الورشة التي عقدت في قاعة (نيو ليفيل) بمدينة غزة عدد من الموضوعات والملفات من أبرزها حملة الشركة للتسهيل على المواطنين وتقديم امتيازات وعروض لهم لتسوية أوضاعهم الفنية والمالية والقانونية في الشركة، وخطط الشركة نحو التحول للشبكة الذكية وسياسة ومنهجية التوسع في تركيب العدادات الذكية وقضية خدمة 2 أمبير، وأبعاد ازمة الكهرباء وتداعياتها، وتوجهات الشركة المستقبلية، وقضية التعديات على شبكة الكهرباء العامة والفاقد الكهربائي، وعدد آخر من الملفات.وقد افتتح اللقاء أ. محمد ثابت مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشركة ورحب بالمشاركين في الورشة مستعرضاً جدول أعمالها وأبرز ملفات البحث والمناقشة فيها.من جانبه رحب د. شقفة بالحضور ووجه لهم شكر خاص على تلبية دعوة الشركة مؤكداً في كلمته على أهمية دور الإعلام والصحافة في نقل الصورة الصحيحة والمعلومة الدقيقة لجمهور المواطنين وشدد على الدور المحوري البناء للإعلام الفلسطيني، كما استعرض في كلمته العديد من الملفات والقضايا موضوع الورشة، ومن أبرزها فلسفة الشركة في اطلاق حملات الشركة المتعددة ومن بينها الحملة الحالية التي تراعي فيها كثير من الفئات ذات الدخل المحدود ومن بينها فئة الشؤون الاجتماعية انسجاماً وايمانا من الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وانطلاقاً من فكرة تهيئة كافة الظروف وتمكين المواطنين من تنظيم أوضاعهم بشكل ميسر وصولاً لتنظيم قطاع الكهرباء بشكل كامل.من جانبه أكد مدير عام الشركة خلال الورشة على دور الشركة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في الطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز الشراكة والتعاون مع قطاع الإعلام لمساندة جهود الشركة في تنفيذ خططها المستقبلية للتحول للشبكة الذكية وتوجهاتها الاستراتيجية لتطوير منظومة الكهرباء بشكل عام، والتصدي للتعديات على شبكات الكهرباء.وفي سياق متصل استعرض أ. بهلول تفاصيل الحملة من خلال عرض تقديمي امام الحضور وقدم شرح وافي للحملة وشروطها.وخلال الورشة تم طرح العديد من الاستفسارات وتوجيه العديد من الأسئلة لإدارة الشركة، وقد تمت الإجابة عليها من قبل رئيس هيئة المديرين ومدير الشركة ومدراء الإدارات المتخصصة فيها.يذكر بأن الشركة أطلقت حملة كبيرة تتضمن تسهيلات متعددة وامتيازات استثنائية تستهدف تسوية المتأخرات وتجزئة الاشتراكات العائلية وتقديم عروض مميزة للاشتراكات المصنفة شؤون اجتماعية وكذلك مكافأة للملتزمين والراغبين بالتحول للقسط النقدي الثابت من مشتركي العدادات مسبقة الدفع (ذكي وهولي)حيث أعلنت الشركة أن تفاصيل الحملة وشروطها ومن يرغب بالانتساب لها يمكنه ذلك من خلال تحميل تطبيق " كهرباء غزة" أو زيارة معارض الشركة أو زيارة موقع الشركة على الفيس بوك "كهرباء غزة" أو موقع الشركة الرسمي www.gedco.ps أو من خلال الاتصال على الرقم 133 .