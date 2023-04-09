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ميقاتي: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ

ميقاتي: نرفض استخدام أراضينا لزعزعة الاستقرار وهذه الجهة التي أطلقت الصواريخ
جانب من آثار إطلاق صواريخ من لبنان على الجليل
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان يوم الخميس الماضي، والتي سقطت في الجليل الأعلى شمال أراضي عام 48.

وقال في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام لبنانية: "منذ اللحظة الأولى لبدء الأحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيداً عن الأضواء، لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الإعلامي أو بالتصريحات". 

وقال ميقاتي إنه أوعز إلى وزارة الخارجية بالتحرك على خط مواز وإجراء الاتصالات المناسبة، و"عندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح". 

وأضاف: "خلال الأزمة، كنت أعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي الى مزيد من التوتر في الجنوب".

وقال ميقاتي إنه "شدد على أن لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري من ارضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم". 

وتابع: "تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش أن من قام بإطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة".

وأضاف: "في المقابل فان العدوان الإسرائيلي المستمر على  لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقد قدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى  مجلس الأمن الدولي. 

وتابع: من ناحية أخرى، إن الهجوم الإسرائيلي على المصلّين في  المسجد الأقصى وانتهاك حرمته أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكل تجاوزاً لكل القوانين والأعراف ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر".

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