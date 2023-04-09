مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الصباح

رام الله - دنيا الوطنأصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً، اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".وتضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية، تعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.وتعيين خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.كما تم تعيين بدر حامد يوسف الملا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.وتسلم فهد علي زايد الشعلة منصب وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.وشمل التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، 6 وزراء جدد، هم، إلى جانب الفاضل والشعلة، حيث تم تعيين عامر محمد علي محمد، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.وتعيين مطلق نايف العتيبي، وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان العيبان، وزير التجارة والصناعة.كما تم تعيين مناف عبد العزيز الهاجري وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 يناير الماضي، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022.