تنويه بخصوص عمل معبر كرم أبو سالم في اليومين المقبلين



وأهابت اللجنة، بالتجار بأخذ كافة التدابير اللازمة والعمل بموجب ما جاء تنويهها الخاص بعمل المعبر.



وأهابت اللجنة، بالتجار بأخذ كافة التدابير اللازمة والعمل بموجب ما جاء تنويهها الخاص بعمل المعبر.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لقطاع غزة، تنويهاً بخصوص العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأيام المقبلة المتزامنة مع الأعياد اليهودية.وأوضحت اللجنة أن معبر كرم أبو سالم سيكون مفتوح بشكل جزئي يوم الثلاثاء المقبل (دخول الشاحنات لغاية الساعة 11 صباحاً حتى يتم الانتهاء من عمل المعبر واغلاقه بحلول الساعة 2 ظهراً).ولفتت إلى أنها ستقوم يوم غدٍ الاثنين، بتسجيل وإرسال تنسيقات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، وذلك بسبب الأعياد لدى الجانب الإسرائيلي.