عاجل

  • رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي: من أطلق الصواريخ عناصر غير لبنانية والحدث مرتبط بالعدوان على فلسطين

  • رئيس الوزراء اللبناني:من قام بإطلاق الصواريخ ليست جهات منظمة بل عناصر غير لبنانية والأمر مرتبط بالعدوان بالأراضي الفلسطينية

  • رئيس الوزراء اللبناني:نرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم

  • وسائل إعلام إسرائيلية: هجمات سيبرانية على بريد إسرائيل ووزارة الاتصالات

شؤون فلسطينية

الصحفي أبو رياش يتعرض للاحتجاز والتهديد من قبل أمن أونروا.. والإعلامي الحكومي يستنكر

الصحفي أبو رياش يتعرض للاحتجاز والتهديد من قبل أمن أونروا.. والإعلامي الحكومي يستنكر
الصحفي أبو رياش
رام الله - دنيا الوطن
تعرّض المصور، عبد الحكيم أبو رياش، اليوم الأحد، للاحتجاز والتهديد من قبل عناصر أمن يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقام أبو رياش بتصوير إضراب موظفي (أونروا)، عن العمل ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية، التي أقرها اتحاد الموظفين العرب داخل الوكالة الدولية، رفضًا لمماطلة الإدارة في تنفيذ مطالبهم.

وقال أبو رياش في تصريح صحفي، "أثناء تصويري إضراب موظفي (أونروا)، شمالي قطاع غزة، جرى توقيفي عن التصوير من قبل رجال أمن الوكالة، وقام رجل الأمن باستدعاء عناصر أخرى من رجال أمن الوكالة".

وأضاف: "قمت بالدخول معهم بعد أن طلب مني مشاهدة التصوير داخل مقر عيادة (أونروا)، وطلب مني مسح صور لمبنى الوكالة قمت بتصويرها من فتحة الباب الرئيسي".

وسأل أبو رياش حينها رجل الأمن: "هل أنا محتجز لديكم؟" فأجابه "بنعم"، وقام بالصراخ عليه وتهديده بكسر الكاميرا وحاول الاعتداء عليه جسدياً.

وبعد احتجازه لأكثر من عشر دقائق، خرج معه رجل أمن إلى خارج مبنى العيادة الصحية، وعبّر عن رغبته في "خلع القميص الخاص بـ(أونروا) والاعتداء عليه".

وحاولت "دنيا الوطن" التواصل مع إدارة (أونروا) للتعليق على الحدث، إلا أنها لم ترد على المكالمات الهاتفية.

بدوره، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تعرض أبو رياش مصور "للاحتجاز والتهديد ومحاولة الاعتداء الجسدي عليه، من قبل عناصر الأمن في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأكد "الإعلام الحكومي" أن المصور كان في مهمةٍ صحفية لتغطية إضراب الموظفين العاملين في مؤسسات (أونروا) ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية التي أقرها اتحاد الموظفين العرب، حيث تم "توقيفه دون سببٍ لذلك واستدعائه وتهديده بكسر الكاميرا ومسح كل ما تم تصويره"، بحسب إفادته.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع أبو رياش أمام "هذا الاعتداء المخالف للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، ونستغرب هذا السلوك المنافي لمهام موظفي وكالة الغوث ضد الصحفيين الذين ينقلون الرسالة الإعلامية إلى المجتمع الفلسطيني".

ودعا الإعلام الحكومي، وكالة (أونروا) إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ومساءلة المعتدين على الصحفي أبو رياش، ورد اعتبار الزميل الصحفي، حفاظا على حرية الصحافة وحماية لحق الصحفي الفلسطيني في أداء دوره بحرية.

أخبار ذات صلة

هيئة حقوقية تطالب بعدم أخذ القانون باليد

هيئة حقوقية تطالب بعدم أخذ القانون باليد

تنويه بخصوص عمل معبر كرم أبو سالم في اليومين المقبلين

تنويه بخصوص عمل معبر كرم أبو سالم في اليومين المقبلين

الصحفي أبو رياش يتعرض للاحتجاز والتهديد من قبل أمن أونروا.. والإعلامي الحكومي يستنكر

الصحفي أبو رياش يتعرض للاحتجاز والتهديد من قبل أمن أونروا.. والإعلامي الحكومي يستنكر

أبو مرزوق: عشرات المسؤولين من مختلف الجهات اتصلوا بنا سعياً للتهدئة وخفض التصعيد

أبو مرزوق: عشرات المسؤولين من مختلف الجهات اتصلوا بنا سعياً للتهدئة وخفض التصعيد

وزارة الأوقاف تفتح عطاء النقل الخارجي لحجاج الضفة الغربية

وزارة الأوقاف تفتح عطاء النقل الخارجي لحجاج الضفة الغربية

تنويه بشأن عمل معبر رفح البري غداً الإثنين

تنويه بشأن عمل معبر رفح البري غداً الإثنين

الاقتصاد بغزة توجه خطابًا هاماً لتجار الألبسة بخصوص الأسعار

الاقتصاد بغزة توجه خطابًا هاماً لتجار الألبسة بخصوص الأسعار

شاهد: اعترافات عميل أعدمته عرين الأسود في نابلس

شاهد: اعترافات عميل أعدمته عرين الأسود في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحفي أبو رياش يتعرض للاحتجاز والتهديد من قبل أمن أونروا.. والإعلامي الحكومي يستنكر

الصحفي أبو رياش يتعرض للاحتجاز والتهديد من قبل أمن أونروا.. والإعلامي الحكومي يستنكر

وزارة الأوقاف تفتح عطاء النقل الخارجي لحجاج الضفة الغربية

وزارة الأوقاف تفتح عطاء النقل الخارجي لحجاج الضفة الغربية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى

الخارجية تُحذر من مخاطر زيادة أعداد المشاركين في اقتحامات الأقصى

الخارجية تُحذر من مخاطر زيادة أعداد المشاركين في اقتحامات الأقصى

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ليومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ليومين

غزة: أربع إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: أربع إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تقارير أميركية تكشف: موساد شجع موظفيه بالتظاهر ضد الحكومة.. ونتنياهو يُعلق

تقارير أميركية تكشف: موساد شجع موظفيه بالتظاهر ضد الحكومة.. ونتنياهو يُعلق

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

فيديو: عاصي الحلاني يروي تفاصيل اختطافه وتعذيبه

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

عربي

المرة الثانية خلال ساعات.. صواريخ من سوريا تجاه الجولان وفصيل يتبنى ويتوعد

المرة الثانية خلال ساعات.. صواريخ من سوريا تجاه الجولان وفصيل يتبنى ويتوعد

فصيل يتبنى إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه الجولان المحتل

فصيل يتبنى إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه الجولان المحتل

الجيش الأردني: شظايا صاروخ سقطت في وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

الجيش الأردني: شظايا صاروخ سقطت في وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات

وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات