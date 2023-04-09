الصحفي أبو رياش يتعرض للاحتجاز والتهديد من قبل أمن أونروا.. والإعلامي الحكومي يستنكر

تعرّض المصور، عبد الحكيم أبو رياش، اليوم الأحد، للاحتجاز والتهديد من قبل عناصر أمن يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمالي القطاع.





وقام أبو رياش بتصوير إضراب موظفي (أونروا)، عن العمل ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية، التي أقرها اتحاد الموظفين العرب داخل الوكالة الدولية، رفضًا لمماطلة الإدارة في تنفيذ مطالبهم.





وقال أبو رياش في تصريح صحفي، "أثناء تصويري إضراب موظفي (أونروا)، شمالي قطاع غزة، جرى توقيفي عن التصوير من قبل رجال أمن الوكالة، وقام رجل الأمن باستدعاء عناصر أخرى من رجال أمن الوكالة".





وأضاف: "قمت بالدخول معهم بعد أن طلب مني مشاهدة التصوير داخل مقر عيادة (أونروا)، وطلب مني مسح صور لمبنى الوكالة قمت بتصويرها من فتحة الباب الرئيسي".





وسأل أبو رياش حينها رجل الأمن: "هل أنا محتجز لديكم؟" فأجابه "بنعم"، وقام بالصراخ عليه وتهديده بكسر الكاميرا وحاول الاعتداء عليه جسدياً.





وبعد احتجازه لأكثر من عشر دقائق، خرج معه رجل أمن إلى خارج مبنى العيادة الصحية، وعبّر عن رغبته في "خلع القميص الخاص بـ(أونروا) والاعتداء عليه".