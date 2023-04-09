دولي

نتنياهو: نعمل ضد منظمات غزة بأساليب علنية وسرية

نتنياهو: نعمل ضد منظمات غزة بأساليب علنية وسرية
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته "تعمل ضد منظمات غزة بأساليب علنية وأيضاً سرية".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة.

وقال: إن "المنظمات في غزة مخطئة إذا اعتقدوا بأن بإمكانهم استغلال أزمتنا الداخلية والعمل ضدنا، إننا نعمل ضدهم بأساليب علنية وأيضا سرية".

في السياق نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين مطّلعين على محادثة نتنياهو مع رؤساء مجالس غلاف غزة وعسقلان قولهم: إن "من الممكن الفهم من خلال حديث نتنياهو، بأن التوتر الأمني ​​في معظم الجبهات لا يزال مستمراً".

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