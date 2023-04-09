اليمن: مباحثات سعودية حوثية مباشرة لإحياء الهدنة





بدوره، أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية المصرية، مساء السبت، أن"هناك مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لها علاقة بإحياء الهدنة".



وأضاف بن مبارك أن "جهود السعودية تسهل جلوس اليمنيين على طاولة واحدة والمؤشرات إيجابية"، مبيناً أن اليمن مُطلع على تلك المباحثات من دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.



وتتواصل الجهود الإقليمية والدولية لتجديد هدنة استمرت ستة أشهر وانتهت في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل وسائل إعلام يمنية، السبت، بأن وفدين، سعودي وعماني، وصلا إلى العاصمة صنعاء، لإجراء مباحثات مباشرة تهدف لإحياء الهدنة.