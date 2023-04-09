هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى القابعين في (مستشفى سجن الرملة)، بعد زيارة محامي الهيئة فواز شلودي لهم، للاطلاع على أوضاعهم ومتابعة التطورات على حالتهم الصحية.وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها، اليوم الأحد، أن الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عاماً) من مدينة رام الله خضع مؤخرا لجلستي علاج كيماوي في مستشفى (أساف هروفيه)، ويعاني حالياً من أوجاع حادة في منطقة المثانة.وأشارت إلى أن الوضع الصحي للأسير كمال جوري آخذ بالتحسن بشكل كبير، وهو يمشي اليوم على قدميه ويتحرك وحده.أما بالنسبة للأسير مالك طقاطقة، فقد أوضحت أن لديه بعد أسبوعين مراجعة في مستشفى (سوروكا)، لبحث إمكانية إزالة البلاتين من قدمه.وسيتم عمل صورة رنين مغناطيسي (MRI) للأسير ثائر عويدات، والأسير سعيد دويكات لديه موعد بتاريخ 15 نيسان/ أبريل، لفحص إمكانية إزالة الكيس من على جنبه.وبخصوص الأسير محمد سعيد غوادرة، فقد كان قبل أسبوعين في المستشفى لفحص الحروق بجسده، وقرر الأطباء أن يقوم بعمل 52 جلسة ليزر، وسوف يبدأ بالعلاج في الأسابيع القادمة.والوضع الصحي للأسير نور جربوع آخذ بالتحسن، والتأم الجرح في الظهر تقريباً، وهو اليوم يقوم بعمل علاجات طبيعية.وبالنسبة إلى الأسير محمد حمدان، فوضعه الصحي يتحسن، وهو يمشي اليوم على عكازات، وبدأ تدريجياً بالتخلي عنها.والأسير عمر عابد فقد خضع لعملية وضع بلاتين بقدمه، وأبلغه الأطباء أنه ممنوع من المشي على قدمه لمدة خمسة أسابيع.