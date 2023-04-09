شؤون فلسطينية

الرئاسة: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة وستحول باحاته لساحة حرب

الرئاسة: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة وستحول باحاته لساحة حرب
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الأحد، إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.

وأضاف أبو ردينة: "الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحمل الناطق باسم الرئاسة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات، مؤكدا أن "تحدي الاحتلال لأبناء شعبنا لن يثني من عزيمته، وسيبقى صامداً مدافعاً عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن، وأن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وكل الاجراءات الإسرائيلية والدعم الأميركي لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار".

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