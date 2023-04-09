شؤون فلسطينية

كيف علقت حماس على القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا؟

كيف علقت حماس على القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا؟
جانب من القصف الإسرائيلي على سوريا فجر الأحد
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على القصف الإسرائيلي في سوريا، فجر اليوم الأحد.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، على لسان المتحدث باسم، حازم قاسم: "ندين العدوان الصهيوني الهمجي على سوريا الشقيقة، الذي يعكس العدوانية المتزايدة للكيان على المنطقة، وتصعيد إرهابه ضد كل مكونات الأمة".

وأضاف قاسم: "نؤكد تضامننا مع سوريا في وجه العدوان الصهيوني التي تتطلب توحيد كل الجبهات لمواجهة عربدة الاحتلال المتصاعدة، ومنعها من انتهاك مقدساتنا الإسلامية والمسيحية التي تخص كل الأمة".

وفجر اليوم، أعلن الاحتلال الإسرائيلي قصفه منصات للصواريخ في سوريا، بزعم أنها مكان إطلاق عدد من الصواريخ تجاه الجولان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: إنه "حوالى الساعة الخامسة  من صباح اليوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأوضح المصدر العسكري أن "القصف استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، وفق ما نقلت (سانا).

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن فجر الأحد، عن رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو الجولان المحتل، مبينا أن قذيفة صاروخية واحدة سقطت في منطقة مفتوحة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي نيطور وآفني ايتان بالجولان.

من جانبه، أعلن فصيل لواء القدس في سوريا، فجر الأحد، وبشكل رسمي تبنيه إطلاق صواريخ من الأراضي السورية تجاه الجولان المحتل ومستوطنات إسرائيلية في منطقة الشمال.

وقال لواء القدس في بيان له، إن عملية إطلاق الصواريخ جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وتوعد لواء القدس، الاحتلال الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان تجاه الأقصى، أو الأراضي السورية.

أخبار ذات صلة

شاهد: اعترافات عميل أعدمته عرين الأسود في نابلس

شاهد: اعترافات عميل أعدمته عرين الأسود في نابلس

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضى

الرئاسة: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة وستحول باحاته لساحة حرب

الرئاسة: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة وستحول باحاته لساحة حرب

كيف علقت حماس على القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا؟

كيف علقت حماس على القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا؟

الخارجية تُحذر من مخاطر زيادة أعداد المشاركين في اقتحامات الأقصى

الخارجية تُحذر من مخاطر زيادة أعداد المشاركين في اقتحامات الأقصى

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ليومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ليومين

غزة: أربع إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: أربع إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تقارير أميركية تكشف: موساد شجع موظفيه بالتظاهر ضد الحكومة.. ونتنياهو يُعلق

تقارير أميركية تكشف: موساد شجع موظفيه بالتظاهر ضد الحكومة.. ونتنياهو يُعلق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: أربع إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: أربع إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة ومعابر القطاع

الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة ومعابر القطاع

الأغوار: الاحتلال يعزز إجراءاته العسكرية ويواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق النار

الأغوار: الاحتلال يعزز إجراءاته العسكرية ويواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق النار

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

طقس فلسطين: أجواء خماسينية حارة

طقس فلسطين: أجواء خماسينية حارة

مجموعات عرين الأسود تعلن تصفية أحد العملاء وتكشف التفاصيل لاحقاً

مجموعات عرين الأسود تعلن تصفية أحد العملاء وتكشف التفاصيل لاحقاً

الأردن يتصدى لحملة دبلوماسية إسرائيلية تحاول تزوير الحقائق بشأن المسجد الأقصى

الأردن يتصدى لحملة دبلوماسية إسرائيلية تحاول تزوير الحقائق بشأن المسجد الأقصى

منوعات

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

علا غانم تكشف اعترافات صادمة عن حياتها الزوجية

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

شاهد: مصرع فنان سوري وعائلته في تركيا

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

من جديد.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة مختلفة

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

فيديو: رسالة غامضة من هنيدي والجمهور يخمّن: تقصد محمد فؤاد؟

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: ظهور صادم لـ إسعاد يونس في عزاء والد دينا الشربيني

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

بالفيديو: زوج أحلام الشامسي يروي تفاصيل أول لقاء بينهما

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

سوزان نجم الدين في تصريح جريء: قد أرتدي الحجاب وأعتزل الفن

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

صورة.. ما حقيقة حضور عمرو دياب عزاء والد دينا الشربيني؟

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول اختفائها

صور: هيفاء وهبي تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

صور: هيفاء وهبي تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

عربي

المرة الثانية خلال ساعات.. صواريخ من سوريا تجاه الجولان وفصيل يتبنى ويتوعد

المرة الثانية خلال ساعات.. صواريخ من سوريا تجاه الجولان وفصيل يتبنى ويتوعد

فصيل يتبنى إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه الجولان المحتل

فصيل يتبنى إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه الجولان المحتل

الجيش الأردني: شظايا صاروخ سقطت في وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

الجيش الأردني: شظايا صاروخ سقطت في وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات

وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات