كيف علقت حماس على القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا؟

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على القصف الإسرائيلي في سوريا، فجر اليوم الأحد.وقالت الحركة في تصريح صحفي، على لسان المتحدث باسم، حازم قاسم: "ندين العدوان الصهيوني الهمجي على سوريا الشقيقة، الذي يعكس العدوانية المتزايدة للكيان على المنطقة، وتصعيد إرهابه ضد كل مكونات الأمة".وأضاف قاسم: "نؤكد تضامننا مع سوريا في وجه العدوان الصهيوني التي تتطلب توحيد كل الجبهات لمواجهة عربدة الاحتلال المتصاعدة، ومنعها من انتهاك مقدساتنا الإسلامية والمسيحية التي تخص كل الأمة".وفجر اليوم، أعلن الاحتلال الإسرائيلي قصفه منصات للصواريخ في سوريا، بزعم أنها مكان إطلاق عدد من الصواريخ تجاه الجولان.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: إنه "حوالى الساعة الخامسة من صباح اليوم الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".وأوضح المصدر العسكري أن "القصف استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".وأشار إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، وفق ما نقلت (سانا).وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن فجر الأحد، عن رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو الجولان المحتل، مبينا أن قذيفة صاروخية واحدة سقطت في منطقة مفتوحة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي نيطور وآفني ايتان بالجولان.من جانبه، أعلن فصيل لواء القدس في سوريا، فجر الأحد، وبشكل رسمي تبنيه إطلاق صواريخ من الأراضي السورية تجاه الجولان المحتل ومستوطنات إسرائيلية في منطقة الشمال.وقال لواء القدس في بيان له، إن عملية إطلاق الصواريخ جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.وتوعد لواء القدس، الاحتلال الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان تجاه الأقصى، أو الأراضي السورية.