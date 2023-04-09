مباشر | تغطية_صحفية: الاحتلال يواصل عدوانه في الأقصى ..وجبهات جديدة تدخل في المواجهة

شؤون فلسطينية

الخارجية تُحذر من مخاطر زيادة أعداد المشاركين في اقتحامات الأقصى

الخارجية تُحذر من مخاطر زيادة أعداد المشاركين في اقتحامات الأقصى
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأشد العبارات استهداف الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين فيه، محذرةً من مخاطر زيادة أعداد المستوطنين المشاركين في اقتحامات المسجد.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: "ندين حملات التحريض المستمرة التي يطلقها غلاة المتطرفين وعلى رأسهم الوزير الفاشي بن غفير والتي تدعو لتغيير الوضع الراهن للمسجد، وكذلك عمليات التحريض على الوجود الفلسطيني برمته، وتكريس الاقتحامات وتوسيع دائرة المشاركين فيها، الأمر الذي يظهر بوضوح من خلال الازدياد الملحوظ في اعداد المقتحمين". 

وأضافت: " نعتبر أن هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى امتداداً لمحاولات تغيير واقعه القانوني والتاريخي القائم بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، كما أنه استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بالمواقف العربية والإسلامية والدولية والمطالبات العالمية للحكومة الإسرائيلية بالكف عن إجراءاتها القمعية ووقف الاقتحامات الاستفزازية".

وحذرت الوزارة من نتائج وتداعيات حملات التحريض المتواصلة والممنهجة ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مطالبة مجلس الأمن الدولي اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

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