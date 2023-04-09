مباشر | تغطية_صحفية: الاحتلال يواصل عدوانه في الأقصى ..وجبهات جديدة تدخل في المواجهة

شؤون فلسطينية

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ليومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ليومين
الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، ليومين اعتباراً من اليوم الأحد، بحجة الأعياد اليهودية.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال محمد أمين الجعبري، إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبراً ذلك تعدياً سافراً على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازياً على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وطالب الجعبري المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها "اليونسكو"، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يشار إلى أن الأعياد اليهودية، تأتي بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة خاصة في مدينة القدس، بذريعة تأمين المستوطنين.

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