الصين تُجري محاكاة لضرب أهداف رئيسية في تايوان



وقالت الوزارة إنها تراقب "تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك"، مؤكدة أن "الطائرات الحربية التي رصدت حتى الساعة 12.00 الأحد هي مقاتلات وقاذفات".



وكانت الصين أجرت في اليوم الأول من مناورات في مضيق تايوان السبت تدريبات على "تطويق كامل للجزيرة" بحسب ما ذكر التلفزيون الحكومي.



وتأتي هذه التدريبات العسكرية في مضيق تايوان وسط أجواء توتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.



ورداً على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".



بدورها، دعت الولايات المتحدة، أمس السبت، الصين إلى ضبط النفس بعد بدئها المناورات العسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة، وندعو دائما إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).



وأضاف المتحدث "نحن واثقون بأن لدينا الإمكانيات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتابع ما تقوم به الصين عن كثب.





رام الله - دنيا الوطنأجرت الصين حول تايوان، الأحد، تدريبات عسكرية شملت محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة بها.وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية (سي سي تي في) إن "القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات لتحلق في المجال الجوي المستهدف بينما نفذت القوات البرية تدريبات على ضربات دقيقة متعددة الأهداف".من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الأحد أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).