تقارير أميركية تكشف: موساد شجع موظفيه بالتظاهر ضد الحكومة.. ونتنياهو يُعلق

وأضاف: أن "(موساد) وقادته لم ولن يشجعوا العاملين تحت إمرتهم على التظاهر ضد الحكومة، أو أي نشاط سياسي".

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن ما نشر الليلة في الصحافة الأميركية "لا أساس له من الصحة".





وقال مسؤولون أميركيون كبار، إن مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" يعمل على تحديد مصدر الوثائق المسربة.





ويضيف المسؤولون ان الوثائق تبدو وكأنها إرشادات استخباراتية وعمليات مشروعة أنشأتها فرق عمل مشتركة، من خلال استخدام تقارير من استخباراتية.





وجاء انه تم تغيير صيغة مستند واحد على الأقل في تاريخ لاحق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكانت صحيفة (نيويورك تايمز)، نشرت مزيداً من تفاصيل مستمدة من وثائق قيل إنها تسربت من وزارة الدفاع الأميركية، (بنتاغون).ومن بين ما نشرت الصحيفة، تم في وثائق مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية، العثور على مستندات تظهر أن قيادة (موساد) في إسرائيل، شجعت موظفيها والمواطنين على المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية ضد التغييرات في الجهاز القضائي.وحسب ما أوردت (نيويورك تايمز) في تقريرها، فقد صاغت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في الأول من آذار/مارس الماضي الوثيقة المذكورة، وتم التزود بهذه المعلومات من خلال التقاط إشارات إلكترونية.