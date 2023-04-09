تفاصيل لقاء نصر الله وهنية في بيروت





كما تم استعراض التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً، وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.





وكان هنية وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأربعاء الماضي في زيارة تستمر عدة أيام.





رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، رئيس المكتب السياسي لحركة ‏حماس إسماعيل هنية، ونائبه الشيخ صالح العاروري، ووفد قيادي من الحركة.ووفق ما نقل موقع قناة (المنار)، فقد جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى، والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.