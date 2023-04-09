شؤون فلسطينية

الأغوار: الاحتلال يعزز إجراءاته العسكرية ويواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق النار

الأغوار: الاحتلال يعزز إجراءاته العسكرية ويواصل البحث عن منفذي عملية إطلاق النار
مكان عملية إطلاق النار في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار الشمالية.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار صباح الجمعة الماضية، والتي قتلت من خلالها إسرائيليتان في العشرينيات من العمر، وأصيبت والدتهما عمرها (50 عاماً) بجروح بالغة الخطورة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال حفرت أمس خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقها، لمنع تنقل المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، كما أحضرت مزيدا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي اغلقته على فترات متقطعة، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأشار بشارات إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الذين يسكنون في تجمعات حمصة البقيعة، والحديدية، ومكحول، وسمرا من التنقل لجلب المياه لعوائلهم ومواشيهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري، وقرية فروش بيت دجن، في الأغوار الوسطى.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من جميع الاتجاهات، كما أغلقت قرية فروش بيت دجن وكثفت من تواجدها فيها، ومنعت المواطنين من التنقل والحركة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين بدأت بالاحتشاد عند الحاجز، للخروج في مسيرة إلى مكان مقتل مستوطنتين قبل يومين في القرية.

وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية إن الاحتلال شدد بشكل لافت، صباح اليوم الأحد، إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس، ما خلق أزمة مرورية خانقة.

وكانت قوات الاحتلال حفرت أمس خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقها، لمنع تنقل المواطنين.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، وأحضرت مزيدا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي اغلقته على فترات متقطعة، وشددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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