شؤون فلسطينية

مجموعات عرين الأسود تعلن تصفية أحد العملاء وتكشف التفاصيل لاحقاً

مجموعات عرين الأسود تعلن تصفية أحد العملاء وتكشف التفاصيل لاحقاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مجموعات (عرين الأسود)، فجر اليوم الأحد، أنّها ستكشف حيثيات تصفية أحد العملاء، لافتةً إلى أنّها ستوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه بعد استيفاء الإجراءات الأمنية.

وقالت في بيانٍ مقتضب: "جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد، نظراً لعمليات البحث والتحري التي تقوم بها مجموعات عرين الأسود، بخصوص موضوع الخائن الذي تم تصفيته الليلة، نعلمكم بأننا سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه موثقاً توثيقاً دقيقاً بعد استيفاء الإجراءات الأمنية من طرفنا".

نص البيان حرفياً:

بسم الله الرحمن الرحيم

( إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ الناسَ شَيْئاً ولكن الناس أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) صدق الله العظيم

جماهيرَ شَعبِنا الفٍلسْطينيّْ المُجاهِد نظراً لِعَملياتْ البَحْث والتَّحري التي تَقومْ بِها مجموعات عَرين الأُسود بِخصوص موضوع الخائِن الَذّي تَمَّتْ تَصْفِيَتُه الليّلة ، نُعْلِمُكم بِأنَّنا سَنُوضِّح للرَّأي العام كُل ما يَلْزَم في حينه مُوثَقاً تَوثيقاً دقيقاً بَعْدَ إسْتِيفاء بَعْض الإِجراءات الأَمْنِية مِنّْ طَرَفِنا، وَهُنا نُوَجِّه رِسالَتَنا لِكُل خائِن باعَ دينَه وضَميره وشَرَفِه وَوَطَنِه، لَقَد كُشفَ أَمْرَكُم وَظَهَرَتْ سوءتِكُم، ونحن نتابعكم في أماكن تواجدكم ولن يحميكم أحد ولو تَحَصَّنتُم أيّنَما كُنْتُم .

شُهداؤُنا الأَحِبَة ناموا قَريري الأَعْيُن فَخَلْفُكُم رِجال لَمّْ يَخونوا العَهْدْ وَلَنّْ يَتراجَعوا خُطوةً لِلوَراء .

لا نامَت أَعْيُنْ الجُبَناء .

إخوتكم مجموعات عرين الأُسود

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