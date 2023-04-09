المرة الثانية خلال ساعات.. صواريخ من سوريا تجاه الجولان وفصيل يتبنى ويتوعد

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو الجولان المحتل، مبينا أن قذيفة صاروخية واحدة سقطت في منطقة مفتوحة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي نيطور وآفني ايتان بالجولان.بدورها، قالت (قناة كان) إنه تم إطلاق 3 صواريخ باتجاه الجولان سقط صاروخين في منطقة مفتوحة وفيما اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الثالث، مبينة أنه لا يوجد أي إصابات حتى اللحظة.من جانبه، أعلن فصيل لواء القدس في سوريا، فجر اليوم الأحد، وبشكل رسمي تبنيه إطلاق صواريخ من الأراضي السورية تجاه الجولان المحتل ومستوطنات إسرائيلية في منطقة الشمال.وقال لواء القدس في بيان له، إن عملية إطلاق الصواريخ جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.وتوعد لواء القدس، الاحتلال الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان تجاه الأقصى، أو الأراضي السورية.