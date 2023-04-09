فصيل يتبنى إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه الجولان المحتل

رام الله - دنيا الوطنأعلن فصيل لواء القدس في سوريا، فجر اليوم الأحد، وبشكل رسمي تبنيه إطلاق صواريخ من الأراضي السورية تجاه الجولان المحتل ومستوطنات إسرائيلية في منطقة الشمال.وقال لواء القدس في بيان له، إن عملية إطلاق الصواريخ جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.وتوعد لواء القدس، الاحتلال الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان تجاه الأقصى، أو الأراضي السورية.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن مساء أمس السبت، انه تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في (موشاف ميتسر) في هضبة الجولان السورية المحتلة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 صواريخ أطلقت من سوريا نحو الجولان، أحدها سقط في سوريا والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.