أردوغان لنظيره الإسرائيلي: لا يمكننا الصمت على الاستفزازات في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا لا يمكنها الصمت على الاستفزازات والتهديدات الإسرائيلية لمكانة وقدسية المسجد الأقصى.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم السبت، وفق بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وفق وكالة "الاناضول".وأضاف البيان، "تناول الجانبان اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءها على المصلى القبلي وتدخلها العنيف ضد المصلين في الأماكن المقدسة".وأوضح أردوغان أن ما حدث يجرح ضمير الإنسانية جمعاء وليس المسلمين فحسب، مشدداً على أن تركيا لا يمكنها التزام الصمت حيال الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروحانية المسجد الأقصى.وأكد ضرورة عدم السماح بتصعيد التوترات التي امتدت إلى غزة ولبنان، خلال فترة حساسة يتزامن فيها حلول شهر رمضان الفضيل مع عيد الفصح.وأوضح الرئيس التركي أن دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى زادت من حالة القلق وردود الفعل.وبين أردوغان أهمية اتخاذ التدابير اللازمة حتى يتمكن المسلمون من أداء عباداتهم دون أي عوائق، لا سيما خلال فترة الاعتكاف التي ستبدأ في 11 أبريل الجاري.وأعرب عن ضرورة الحيلولة دون تحوّل هذه الأحداث التي تتكرر كل شهر رمضان إلى مصير حتمي للمنطقة.كما أعرب عن استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها من أجل الوصول إلى جذور المشكلة واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق السلام العادل والدائم.