شؤون فلسطينية

الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى

الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأزهر الشريف جموع المسلمين إلى الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والوقوف صفا واحدا في الذود عنه.

وجاء في بيان صدر، اليوم السبت، عن شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، في ذكرى "غزوة بدر الكبرى"، "يدعو الأزهر الشريف جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لاستلهام روح النَّصر والصَّبر في شهر رمضان الكريم؛ وألَّا ييأسوا من دفاعهم عن المسجد الأقصى والوقوف صفًّا واحدًا في الذود عنه، وفي دفع أذى الماكرين والمتربصين بعيدًا عنه وعن ساحته وعن بلاد المسلمين.. وعلى الجميع أن يجتهد في أخذ أسباب القوة والعزة قدر طاقته، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ عالمنا الإسلامي، والإنسانية جمعاء، من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نِعم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار".

وأضاف البيان: "يُذكّر الأزهر بأن غزوة بدر الكبرى كانت حدثا تاريخـــيا فاصلا، فرّق الله عزّ وجلّ به بين الحق والباطل، ومكّن به للمسلمين ونصرهم على المشركين، رغم قلّة عددهم وعتادهم، فكان نصر الله حليفًا لمن آمن به وصبر في شهر رمضان المبارك؛ شهر الفتوحات والانتصارات والخيرات، والبرهنة على أن الصيام لا يعوّق الإرادة القوية لتحقيق ما نسعى إليه في مختلف المجالات".

وتقدم شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، التي تحل ذكراها في السابع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام.

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