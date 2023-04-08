دولي

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية

نتنياهو يستدعي لبيد لإحاطة أمنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استدعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، زعيم المعارضة يائير لبيد لاطلاعه على التطورات الأمنية.

وبحسب تصريح صحفي صادر عن مكتب نتنياهو، فقد أكد أن نتنياهو دعا زعيم المعارضة لبيد لجلسة إحاطة أمنية.

بدورها، قالت (القناة 12): "إن نتنياهو يسعى للتأكيد على دعم المعارضة للتصعيد من جديد على الجبهات التي قصفت فيها إسرائيل مؤخرًا".

وأشارت القناة إلى أن الإحاطة الأمنية بين نتنياهو ولبيد قد يحضرها كبار المؤسسة الأمنية والسكرتير العسكري لنتنياهو.

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