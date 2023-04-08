حمادة: العدوان على الأقصى لن يقابل إلا بالمقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، إن عدوان الاحتلال على الأقصى هو عدوان على حرية العبادة وعلى الشعب الفلسطيني، ولن يقابل إلا بالمقاومة، مؤكدا أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال بما يكافئ حجم الجريمة.وبين حمادة، في تصريحات صحفية، أن نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الفاشية أصبحت واضحة بتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا.وأوضح أن بن غفير وحكومته يتحملون المسئولية الكاملة جراء ما سيحصل في للمسجد الأقصى والمرابطين فيه.وشدد أن الأقصى خط أحمر، والاعتداء عليه عبث بصواعق تفجير بدأت تنفجر في وجه وجوانب الاحتلال.وبيّن أن "الشبان الثائر سيردون على جرائم الاحتلال بمزيد من العمليات البطولية ضد أهداف الاحتلال، وأن عدوان الاحتلال في الأقصى يدفع بمزيد من التصعيد والمقاومة إلى أن يزول الاحتلال".وأضاف حمادة أن الاحتلال ومستوطنيه سيدفعون أثمان مضيهم وراء مخططات الحكومة الفاشية المتطرفة.