غزة: تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين مع ممثلي المنظمات الحقوقية والأهلية

رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس اتحاد المقاولين بغزة علاء الأعرج مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لوضعهم في آخر المستجدات المتعلقة بأزمة الاتحاد مع (أونروا).وعبر الأعرج عن أهمية هذا اللقاء والذي تم خلاله توضيح مشكلة الإتحاد مع وكالة (أونروا) وتوضيح مطالب المقاولين، وطريقة تعاطي الوكالة مع الازمة.وأبدى ممثلي المنظمات الأهلية والحقوقية تفهما كبيرا ودعما لمطالب الاتحاد، معتبرينها مطالب عادلة، وأكدوا على استعدادهم الكامل لتوصيل مطالب الاتحاد للوكالة والمانحين والكثير من الأطراف الدولية صاحبة العلاقة.وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ خطة مشتركة لتوسيع دائرة التصعيد والمطالبات على كل المستويات سياسيا وإعلاميا وقانونيا.