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الجيش الأردني: شظايا صاروخ سقطت في وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

الجيش الأردني: شظايا صاروخ سقطت في وادي عقربا المحاذية للحدود السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر عسكري أردني أن صاروخاً انفجر في الهواء، مساء السبت، في منطقة وادي عقربا في محافظة إربد الأردنية المحاذية للحدود السورية مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة ذاتها.

وأضاف بيان صادر عن الجيش الأردني، أن انفجار الصاروخ حدث في الساعة 22:25، كما أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ أضرار بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأوضح البيان، أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة، مهيبةً بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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