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وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات

وفد سعودي يبحث في طهران إعادة فتح السفارات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم السبت، لبحث تنفيذ إعادة فتح السفارات.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بعد يومين من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة في 2016.

ووفق الوكالة، "وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى العاصمة طهران".

وأوضحت أن ذلك "إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين (..) واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان في مباحثات وزارية الخميس".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

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