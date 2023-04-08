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دولي

رغم الأوضاع الأمنية.. الآلاف يواصلون التظاهر ضد حكومة نتنياهو

رغم الأوضاع الأمنية.. الآلاف يواصلون التظاهر ضد حكومة نتنياهو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الألاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، وللأسبوع الـ 14 على التوالي تظاهراتهم ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب خطة القضاء.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، بالتزامن مع تظاهر الآلاف في مفترق حوريف في حيفا، وأمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس.

وخرجت تظاهرات في كريات شمونة وكفار سابا، في حين تم إلغاء التظاهرات في عدة مناطق منها، بئر السبع ورعنانا ومفترق كركور في الخضيرة ونتانيا، بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي.

وأغلقت الشرطة "الإسرائيلية" عدة شوارع ومفترقات طرق في تل أبيب قبل خروج التظاهرة الرئيسية، كما اعتقلت أربعة شبان اعتدوا على متظاهرين قرب بيسان.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

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