الشخصيات المستقلة تطالب الضغط على إسرائيل لوقف الجرائم بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنطالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، برئاسة ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع كلًا من مصر والأردن بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في الأقصى.وأكد التجمع في بيان صحفي أن ما يجري في الأقصى يتطلب تدخلًا عاجلًا من قبل مصر والأردن والمجتمع الدولي لوقف استباحة الدم الفلسطيني والاعتداء على المقدسات.ورأى التجمع أن ما يجري يدل على أن اجتماعات العقبة وشرم الشيخ لم تلزم إسرائيل يوقف جرائمها، من اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في الأقصى واقتحامات المدن الفلسطينية، وهذا يدلل على مدى النهج الإجرامي والسلوك العدواني لدولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على صمود شعبنا في مواجهة عدوان ومخططات الاحتلال، وأن هذه الجرائم لم ولن تفت من عضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي قدم الغالي والنفيس من أجل الوطن والقضية.