ابو رمضان يثمن مبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر الهادفة لإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنثمن الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان مبادرة الهيئة العليا للعشائر في غزة والتي جاءت على لسان مفوضها العام عاكف المصري والهادفة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.وأشار أبو رمضان الى ان المبادرة والتي تتضمن تطبيق الاتفاقات والتفاهمات التي تمت بين القوى والفاعليات السياسية وتحقيق الانتخابات الشاملة تشكل أساسا صالحا لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية التي من الهام ان تقوم على اسس ديمقراطية وتشاركية ووفق برنامج سياسي متوافق علية يرتكز على وثيقة الاسرى.وأكد أبو رمضان أن مواجهة الحكومة الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال يتطلب وأكثر من أي وقت مضي الوحدة وإنهاء كافة الخلافات بهدف تعزيز صمود شعبنا وإفشال المخططات الإرهابية بحقة.