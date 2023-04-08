الأسير عمر أبو فول يدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في غزة بان الأسير عمر عبدالباري عبد أبو فول من سكان مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ينهي اليوم عامه السابع ويدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال .وأوضح حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير أبو فول بتاريخ 7/4/2016 عند اقترابه من السياج الحدودي شرق منطقة أبو صفية الحدودية شمال شرق جباليا، وقد حكم عليه بالسجن لمدة11 سنة و6شهور.واشاد قنيطة اذن الهسي أبو فول من مواليد 30/12/1998 وهو اعزب ويقبع حاليا في سجن نفحة.