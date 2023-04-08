عقب قرار وزير الجيش.. تنويه من اللجنة الرئاسية للبضائع بخصوص معبر كرم أبو سالم

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة الرائية لتنسيق دخول البضائع لقطاع غزة، مساء اليوم السبت، أنه لا تغيير يذكر على عمل المعبر وسيبقى كالمعتاد غداً الأحد.جاء تصريح اللجنة عقب قرار وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت تمديد إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة وإلغاء تسهيلات شهر رمضان.وأوضحت إذاعة الجيش، أن غالانت قرر تمديد إغلاق الضفة وغزة وإلغاء تسهيلات رمضان بناءً على التطورات الميدانية الأخيرة.ويشمل القرار منع التجار والعمال من الخروج من قطاع غزة ووقف وصول سكان غزة لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.