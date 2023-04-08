غزة: الأوقاف تُصدر تنويهاً حول أنباء تقديمها مساعدات للأسر الفقيرة

أصدرت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم السبت، تنويهاً حول أنباء تقديمها مساعدات للأسر الفقيرة.



وأكدت الوزارة أنه "لم يصدر عنها أي إعلان أو نشر لروابط من أجل التسجيل لمساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.



وأوضحت أن "أي مساعدات تقدمها الوزارة تتم من خلال الإدارة العامة للزكاة عبر لجانها المنتشرة في محافظات القطاع، بصفتها الجهة الرسمية التابعة للأوقاف المختصة بذلك".



ونوهت وزارة الأوقاف بأن أي إجراءات تتعلق بتقديم المساعدات يتم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني والمنصات الإعلامية الرسمية للوزارة.



وحذرت الوزارة المواطنين من التسجيل في أي روابط مشبوهة، دون التأكد من مصدرها.







رام الله - دنيا الوطن