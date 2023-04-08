إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل



وأفادت مصادر محلية بأن مستوطني (متسبي يائير) و(ابناء يعقوب داليا) المقامتين عنوة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، اعتدوا على المواطنين وذبحوا 10 رؤوس من الاغنام تحت حماية جيش الاحتلال.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "إن عدداً من مستوطني المستوطنتين المذكورتين اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية ومزارعين عزّل من عائلات عبد ربه وأبو عرام والنجار، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين".



وناشد الجبور الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون ارغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم واراضيهم بهدف سرقتها لصالح توسيع المستوطنات.





رام الله - دنيا الوطنأصيب العشرات بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الشلاله وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.وفي وقت سابق اليوم، اعتدى مستوطنون وبحماية قوات الاحتلال على عدد من المزارعين، في مسافر يطا جنوب الخليل.